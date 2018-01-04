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    Виктор Вальдес завершил карьеру

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    Виктор Вальдес
    На фото:Виктор Вальдес
    Бывший вратарь «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес завершил карьеру в возрасте 35 лет, информирует пресс-служба чемпионата Испании.

    Виктор Вальдес защищал цвета «сине-гранатовых» с 2002 по 2014 год. За этот отрезок времени он, в частности, 6 раз выиграл чемпионат Испании (сезон-2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13), трижды – Лигу чемпионов (сезон-2005/06, 2008/09, 2010/11), дважды — Кубок Испании (сезон-2008/09, 2011/12) и клубный чемпионат мира ( 2009, 2011). В составе сборной Испании он становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012). После «Барселоны» он играл за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро».

    Вместе со сборной Испании он выиграл чемпионат Европы-2012, а также стал чемпионом мира 2010 года.

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