Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 15 марта, начало — в 01:00 мск. Зверев — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Сашу можно сколько угодно критиковать, но он все-таки по-прежнему остается топ-игроком.

В предыдущем раунде немец остановил Алекса Де Минора, который в начале месяца взял титул в Акапулько и вообще очень мощно проводит сезон.

Важно также, что Зверев показал характер, сумев одержать волевую победу — 5:7, 6:2, 6:3.

Ситуация была действительно непростой: Зверев отдал первый гейм на подаче во второй партии, но сразу после этого сделал брейк, и этот момент стал переломным.

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Также стоит отметить победу над Таллоном Грикспором (7:6, 6:3). Этот результат тоже не стоит недооценивать, учитывая прогресс нидерландского теннисиста.

Алькарас

У Карлоса на текущем турнире были небольшие проблемы только в начале матча против Маттео Арнальди. Соперник забрал первый сет на тай-брейке, но в итоге история завершилась мощнейшим камбэком испанца — 6:7, 6:0, 6:1.

Потом была уверенная победа над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом — 6:2, 6:3.

А в четвертом круге Алькарас выиграл у Фабиана Марожана — 6:3, 6:3. Как известно, в прошлом году он проиграл венгру на грунте в Риме, поэтому сейчас было важно взять реванш и показать, что результат предыдущего матча был всего лишь досадным недоразумением.

В общем, Алькарас здорово провел недавние матчи, но это уже типичная ситуация — он почти всегда спокойно проходит первые раунды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 3.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: Карлоса, конечно же, нельзя назвать клиентом Саши, но все-таки сейчас общий счет в их противостоянии 5-3 в пользу немецкого теннисиста.

В конце прошлого сезона Зверев обыграл Алькараса на Итоговом турнире, а в начале текущего — на Открытом чемпионате Австралии. Да, в 2023-м Карлитос дважды побеждал своего ближайшего соперника. Но в обоих случаях Зверев действительно был не в лучшем состоянии. В Нью-Йорке он и вовсе вышел на матч с травмой.

В общем, наше мнение — Алькарас снова разочарует своих поклонников. Зверев знает, что нужно делать в такой игре.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева за 3.05.