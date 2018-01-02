Неймар признан лучшим бразильским футболистом из числа играющих в Европе

Нападающий «Пари Сен-Жермен»в третий раз признан лучшим игроком среди бразильцев, выступающих в Европе.

Форвард победил по итогам голосования пользователей интернета, бывших игроков и журналистов и получил приз «Золотая самба», сообщает sambafoot.com.

За Неймара отдали 27,71% голосов, второе место занял прошлогодний обладатель награды Филиппе Коутиньо (16,64) из «Ливерпуля», замкнул тройку лучших защитник мадридского «Реала» Марсело (14,43).

На 25-й строчке расположился экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав (0,14), играющий за турецкий «Аланьяспор», Фред из донецкого «Шахтера» стал 14-м (0,92), еще один представитель украинского клуба Тайсон — 16-м (0,79).

Отметим, что болельщики (в голосовании приняли участие более 50 тысяч человек) назвали лучшим Паулиньо (31,83%), бывшие игроки – Неймара (39,39%), а журналисты – Марсело (30,30%).

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах и забил 17 голов.

Ранее Неймар становился обладателем награды «Золотая самба» по итогам 2014 и 2015 года.