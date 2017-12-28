«Милан» обыграл «Интер» в четвертьфинале Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италиис минимальным счетом переиграл— 1:0 д.в.

Счет был открыт на 24-й минуте, однако после просмотра повтора гол Ивана Перишича был отменен.

Порадовать фанатом забитыми мячами командам в основное время не удалось, хотя Джакомо Бонавентура имел отличный шанс вывести «Милан» вперед, но не попал по воротам с 6 метров.

Единственный мяч был забит в концовке первого дополнительного тайма. На 104-й минуте нападающий Патрик Кутроне в касание переправил мяч в сетку ворот Самира Хандановича.

В полуфинале «Милан» сыграет с «Лацио», который ранее одолел «Фиорентину» (1:0).