ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Милан» обыграл «Интер» в четвертьфинале Кубка Италии

    Кубок Италии Футбол Италии Милан Интер
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Милан» — «Интер»
    На фото:«Милан» — «Интер»
    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Милан» с минимальным счетом переиграл «Интер» — 1:0 д.в.

    Счет был открыт на 24-й минуте, однако после просмотра повтора гол Ивана Перишича был отменен.

    Порадовать фанатом забитыми мячами командам в основное время не удалось, хотя Джакомо Бонавентура имел отличный шанс вывести «Милан» вперед, но не попал по воротам с 6 метров.

    Единственный мяч был забит в концовке первого дополнительного тайма. На 104-й минуте нападающий Патрик Кутроне в касание переправил мяч в сетку ворот Самира Хандановича.

    В полуфинале «Милан» сыграет с «Лацио», который ранее одолел «Фиорентину» (1:0).

    Завершит ли «Интер» миланское дерби в свою пользу?«Милан» — «Интер». Прогноз и ставки на матч кубка Италии по футболу 27 декабря
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • Вератти в пустыне, Гризманн в НБА, а Буффон — в пушистом свитере
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола праздновали Рождество
    •
  • 27/12
    • Гол Лулича вывел «Лацио» в полуфинал Кубка Италии
  • 27/12
    • Голкипер «Милана» пропустит дерби с «Интером»
  • 27/12
    • Бывший нападающий «Милана» — новый президент Либерии
  • 27/12
    • Фурсенко опроверг слухи об уходе Манчини
  • 25/12
    • В «Милане» прекращен режим закрытого тренировочного лагеря
  • 24/12
    • «Милан» может уволить Гаттузо и вернуть Монтеллу
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форварда«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием
    Подробный разбор
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
  • «Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу»
  • Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Гвардиола против Бенитеса, миланское дерби
  • Прогнозы и ставки на футбол 27 декабря
  • 5,86
    •
  • «Тампа-Бэй» хочет продлить серию побед в игре с «Монреалем»
  • «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря
  • 2,00
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 07:51
    • Гвардиола: Могли забить «Ньюкаслу» три-четыре мяча до перерыва
  • 01:00
    • Колосков: Российским футболистам не грозит выступление в нейтральном статусе
  • АПЛ. Очередная победа «МанСити», рекордный хет-трик Кейна, Лингард спас «МЮ» от поражения
  • Подробности матчей 20-го тура английской Премьер-лиги
    • 00:59
  • 00:44
    • Стерлинг принес «МанСити» победу над «Ньюкаслом»
  • «МЮ» — большой клуб, но не сильная команда
  • Реакция СМИ на едва не случившееся поражение «МЮ» от «Бернли»
    • 00:10
  • 22:18
    • «Ливерпуль» купил ван Дейка за рекордную сумму
  • Спаллети и Индзаги в погоне за лидером
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки на чемпионат Италии по футболу 30 декабря
    • 2,37Послезавтра в 20:00
  • Матч интеллигентов или у кого проблемы на выезде
  • «Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 21-го тура английского чемпионата по футболу 31 декабря
    • 2,4531/12/2017 в 19:30
  • 19:10
    • Панченко: Коллектив в «Динамо» продолжает оставаться таким же сплоченным
  • 18:45
    • Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»
  • 18:43
    • Зырянов возглавил «Зенит-2»
  • Кто выведет «россонери» на этот матч?
  • «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу 30 декабря
    • 1,71 Послезавтра в 14:30
  • 17:33
    • Сорокин: Уход Мутко из оргкомитета не скажется на подготовке к ЧМ-2018
  • 17:17
    • Феррейра-Карраско покинет «Атлетико» в январе
  • 16:58
    • Тосун может перейти в «Эвертон»
  • 15:57
    • Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета ЧМ-2018
  • 15:33
    • Бывший нападающий «Милана» — новый президент Либерии
  • 15:06
    • Определены даты матчей 1/4 финала Кубка России
  • «Юве» без «пробоин» в декабре
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу 30 декабря
    • 1,79Послезавтра в 22:45
  • 13:51
    • Голкипер «Милана» пропустит дерби с «Интером»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус