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    Сорокин: В феврале в Сочи соберутся тренеры 32 сборных, которые приедут на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России
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    Алексей Сорокин
    На фото:Алексей Сорокин
    Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что следующим масштабным мероприятием перед чемпионатом мира-2018 станет семинар сборных в Сочи.

    «Какое мероприятие стало для оргкомитета самым сложным в 2017 году? Это Кубок конфедераций – 2017. И по продолжительности, и по накалу страстей. Оргкомитет проводил и другие мероприятия, но они были вне соревновательного плана, а это наш первый турнир. Поэтому в июне–июле была настоящая проверка наших способностей. В итоге нам дали высокие оценки, но самое главное — после Кубка конфедераций стала понятна конфигурация ЧМ-2018, чего ожидать от главного события четырехлетия, что работает, а что нет. Совсем недавно мы провели жеребьевку ЧМ-2018. Это было очень интересное и запоминающееся мероприятие, которое прошло в стенах Государственного Кремлевского дворца. Все гости и представители делегаций остались довольны ее организацией и возможностью увидеть предновогоднюю Москву.

    Следующее мероприятие — семинар команд, который состоится 27–28 февраля в Сочи. На нем соберутся тренеры и генеральные менеджеры всех 32 сборных, чтобы в деталях обсудить весь спектр вопросов, связанных с проведением чемпионата мира: логистику, судейство, безопасность и многое другое. А дальше уже финишная прямая», — сказал Сорокин «Известиям».

    Также Сорокин отметил, что волонтерская программа перед ЧМ-2018 бьет рекорды.

    «Да, набор волонтеров закрыт. У нас огромное количество заявок – 176 тысяч человек из 190 стран. Такого количества заявок не было ни разу в истории чемпионатов мира по футболу. Выполнение программы идет полным ходом — ведется подготовка волонтеров. Затем будет функциональная подготовка, более точечная. Программа закроется, когда мы проведем ЧМ-2018.»

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