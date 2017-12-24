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    «Мидлсбро» уволил главного тренера

    Мидлсбро Чемпионшип Футбол Англии
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    Гарри Монк
    На фото:Гарри Монк
    «Мидлсбро» объявил об отставке Гарри Монка с поста главного тренера.

    Временно исполняющим обязанности главного тренера «речников» назначен Крэйг Лиддл, который ранее руководил командой академии «Мидлсбро».

    «Мидлсбро» по итогам сезона-2016/17 покинул английскую Премьер-лигу, заняв в таблице предпоследнее 19-е место. Монк был назначен главным тренером «Боро» перед началом нынешнего сезона.

    После 23-х туров «Мидлсбро» идет на девятом месте в таблице Чемпионшипа, имея в активе 35 очков. Команда находится в трех очках от шестого места, дающего право сыграть в плей-офф за выход в Премьер-лигу. В субботу «Мидлсбро» обыграл на выезде «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:1.

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