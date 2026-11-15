На UFC 334 в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гардене» состоялось сразу два титульных поединка, в которых оба чемпиона сохранили пояса. В главном бою вечера Сирил Ган победил Джоша Хокита единогласным решением судей, а в соглавном Кайла Харрисон заставила сдаться Аманду Нуньес.

Кайла Харрисон globallookpress.com

Ган проигрывал на всех трёх карточках, но забрал два последних раунда

Хокит с первых минут шёл вперёд и пытался перевести бой в партер, а Ган отбивался от переводов и отвечал в стойке. После трёх раундов американец вёл на всех судейских карточках, однако в четвёртом и пятом все трое судей отдали преимущество Гану. В итоге француз выиграл единогласным решением — 48:47 у каждого судьи: для Гана это 15-я победа в профессиональной карьере при двух поражениях.

За пять раундов бойцы нанесли на двоих 388 ударов — по данным ClutchPoints, это рекорд для тяжёлого веса UFC по общему числу попаданий. С решением судей, правда, согласились не все: ярче всех высказался Алекс Перейра, которого Ган в июне нокаутировал в бою за временный пояс.

По-моему, это было настоящее ограбление. Я считаю, что Хокит выиграл бой. Ган вообще ничего не сделал! Я хотел, чтобы победил Ган, но не таким образом. Это просто безумие. Алекс Перейра

Для Хокита это был пятый бой в UFC: за год в промоушене американец успел победить Кёртиса Блэйдса и Деррика Льюиса и подошёл к первой попытке взять пояс с рекордом 10-0 в профессиональной карьере. Сирил Ган впервые защищал полноценный титул UFC в тяжёлом весе.

Сирил Ган globallookpress.com

Харрисон вернулась после операции, Нуньес — после завершения карьеры

Харрисон забрала пояс в легчайшей весовой категории у Джулианны Пеньи в июне 2025-го — первую защиту назначили на январь, но бой с Нуньес перенесли из-за операции на шее у чемпионки. Для самой Нуньес выход в Нью-Йорке стал первым с июня 2023-го, когда она завершила карьеру, владея титулами UFC в двух весовых категориях.

В начале боя Нуньес хорошо выглядела в стойке, но Харрисон всё чаще переводила её в партер. В четвёртом раунде двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо закончила бой удушающим приёмом.

«Кажется, я всё ещё в шоке. Всё это выглядит нереальным», — сказала Харрисон после победы. Теперь у американки 20 побед в 21 поединке в ММА, а Нуньес потерпела шестое поражение в 29 боях.

Что дальше?

Одним из главных претендентов на следующий титульник в тяжёлом весе у мужчин остаётся Александр Волков. Ещё перед своим последним боем с Ризваном Куниевым на UFC 333 россиянин напомнил Дане Уайту на пресс-конференции, что провёл в UFC 19 боёв, и спросил, что ему ещё нужно сделать, чтобы получить титульный шанс. «Всё будет», — ответил Уайт. Через два дня Волков победил Куниева и снова обратился к главе UFC, уже из октагона: «Что мне нужно сделать, чтобы получить титульный бой?»

Победа над Куниевым стала для Волкова седьмой за восемь боёв. Единственное поражение на этом отрезке ему нанёс как раз Сирил Ган — в декабре 2024-го француз выиграл раздельным решением судей. Первый поединок между ними также остался за Ганом.

Тем временем в ночь на 13 декабря по Москве на UFC 335 пройдёт ещё один большой бой в тяжёлом весе: в Лас-Вегасе Сергей Павлович (21-3) встретится с Алексом Перейрой (13-4), у которого Ган в июне забрал временный пояс.