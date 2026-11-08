Дональд Трамп в субботу, 7 ноября, объявил, что предложил главе UFC Дане Уайту должность пресс-секретаря Белого дома. И попросил взять с собой в команду шестерых бойцов, среди которых Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.

Дана Уайт globallookpress.com

Что произошло

Президент США сделал объявление в своей сети Truth Social, находясь в гольф-клубе во Флориде:

Рад сообщить, что великому Дане Уайту, свирепому бойцу и воину, предложена должность пресс-секретаря Соединённых Штатов. Дональд Трамп президент США

Дальше — самое интересное: Уайту предложено прийти не одному, а с «помощниками», «хотя некоторые из них не из нашей страны» : Исламом Махачевым, Хабибом Нурмагомедовым, Джастином Гейджи, Дэниелом Кормье, Амандой Нунис и «Кайлой Харрис» (судя по всему, речь о Кайле Харрисон).

Хабиб Нурмагомедов. Лас-Вегас, 24 января 2026 года globallookpress.com

Эти люди нужны нам, чтобы защищать нас от безумных левых. Дана будет пресс-секретарём, каких ещё не было. Дана, пожалуйста, соглашайся! Дональд Трамп президент США

Уайт, который в эти дни находится в Лондоне на боксёрском шоу, официально не ответил. Зато выложил в соцсетях картинку, похожую на сгенерированную нейросетью: он сам за трибуной брифинг-зала Белого дома и подпись «Переходим к следующей главе». В UFC на запросы журналистов не ответили, в Белом доме предложение тоже не подтвердили.

Дональд Трамп и Дана Уайт. Белый дом, 14 июня 2026 года globallookpress.com

Вакансия — настоящая. Кэролайн Левитт ушла с поста 27 августа. Сменившая её Кэти Захария провела один брифинг и покинула должность 16 октября, проработав всего пять дней. С тех пор у Трампа нет главного представителя для общения с прессой.

Уайт и Трамп: дружба четверть века

Уайт возглавляет UFC с 2001 года и превратил её из маргинальной лиги в главную MMA-организацию мира. С Трампом его связывает давняя дружба, которую сам Уайт объясняет просто: когда UFC никто не воспринимал всерьёз, Трамп первым разглядел потенциал и поддержал бизнес.

Долг Уайт многократно поддерживал Трампа публично. Он выступал на съездах Республиканской партии в 2016, 2020 и 2024 годах, а в ночь победы Трампа на выборах 2024-го стоял рядом с ним на сцене. Тогда же Уайт заявил, что не собирается занимать постов в администрации и вообще идти в политику.

Дана Уайт и Дональд Трамп на турнире UFC Freedom 250. 14 июня 2026 года globallookpress.com

Высшая точка их союза пришлась на 14 июня 2026 года: турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома, приуроченный к 250-летию США и 80-летию президента. Там, кстати, Гейджи техническим нокаутом победил Илию Топурию и стал полноправным чемпионом в лёгком весе. Нурмагомедова же Трамп ещё в 2024 году называл, вероятно, величайшим бойцом в истории.

Важный контекст

Пост появился через четыре дня после промежуточных выборов 3 ноября, на которых демократы разгромили республиканцев (к которым относится и сам Трамп), одержав самую крупную победу примерно за 50 лет. Через несколько дней после этого Трамп объявил о смене главы аппарата Белого дома и анонсировал иные перестановки.

Что это было?

Скорее, шутка, но убедительная. Формально Трамп назвал несуществующую должность: его представитель называется пресс-секретарём Белого дома , а не «Соединённых Штатов». Сложно представить в штате американской администрации двух граждан России, один из которых, Махачев, — действующий чемпион UFC в полусреднем весе и собирается снова драться. Ещё двое «помощников», Нунис и Харрисон, 14 ноября в Нью-Йорке выходят друг против друга в бою за титул. Да и сам Уайт руководит компанией с турнирами каждую неделю, а пресс-секретарь — это регулярные брифинги для прессы.

С другой стороны, никто в Белом доме не сказал, что это шутка. Формально предложение сделано, а должность свободна. Так что ждём ответа Уайта. Если он когда-нибудь всё-таки выйдет к журналистам с этой трибуны, взвешивание перед брифингом, видимо, станет обязательным.