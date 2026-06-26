Бывший чемпион UFC в категории до 61 кг Шон О’Мэлли считает, что нет громче боя в легчайшем весе, чем его реванш с Петром Яном.

Петр Ян globallookpress.com

«Я действительно считаю, что наш реванш с Петром Яном — это самый масштабный поединок в истории легчайшего веса.

Думаю, что это в целом самый крупный бой, который можно провести прямо сейчас, и UFC рискует, поставив Мераба против Петра в третий раз. В глубине души я знаю, что могу победить всех, в том числе и Двалишвили.

Победа над Мерабом станет огромным достижением в моей карьере, потому что тогда я побью Петра Яна, Алджамейна Стерлинга и Двалишвили — трех величайших бойцов легчайшего дивизиона всех времен», — добавил американец.