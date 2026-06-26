Действующий чемпион UFC в тяжелом дивизионе Том Аспиналл возобновил переговоры о реванше с Сирилом Ганом.

Том Аспиналл globallookpress.com

«Я снова в полной боевой готовности, и сейчас мы ведем переговоры с UFC насчет реванша с Сирилом Ганом. Вся информация будет появляться в течение следующих 12 недель, пока я буду в тренировочном лагере»

Первый поединок Гана против Аспиналла состоялся в октябре прошлого года. Тогда Сирил ткнул сопернику пальцем в глаз в первом раунде, в результате чего встреча была признана несостоявшейся.

Впоследствии француз провел еще один поединок. 15 июня на турнире в Белом доме Ган нокаутировал во втором раунде Алекса Перейру, взяв временный титул UFC в тяжелом дивизионе.