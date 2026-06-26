Первый в истории UFC двойной чемпион Конор Макгрегор рассказал о негативном влиянии славы на его жизнь.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«В 27 лет я уже был на вершине. Чемпион мира в двух весовых категориях, бой с Флойдом Мейвезером был у меня в кармане, мне было всего 27 лет. Я был на вершине. Что еще мне оставалось делать? Я сбился с пути.

Я запутался. Совершил несколько ошибок, и вот оно. Если ты по-настоящему любишь что-то, ты всегда вернешься домой. Но я точно люблю эту игру. Все мои мысли наяву. Я рад вернуться и показать, на что способен»

11 июля на турнире UFC 329 Макгрегор проведет первый бой за 5 лет. Соперником ирландца станет бывший чемпион промоушена в полулегкой весовой категории Макс Холлоуэй.