Экс-обладатель титула UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли включил действующего чемпиона их категории Петра Яна в число величайших бойцов ММА.

Петр Ян globallookpress.com

«Я считал Стерлинга величайшим бойцом всех времен. Я вышел в октагон и избил его. Затем у Двалишвили начинается полоса безумия, и я сказал, что Мераб величайший всех времен. А недавно Петр Ян вернулся в чемпионскую гонку и выглядел безумно в поединке с Двалишвили. Я действительно очень уважаю Петра. Те, кто разбираются в единоборствах, знают, насколько хорош Петр Ян. Он один из лучших в ММА, на одном уровне с Илий Топурией и Джоном Джонсом»

В декабре прошлого года Ян победил Двалишвили в реванше по очкам, прервав серию грузина из 14-ти выигранных поединков кряду и став новым чемпионом UFC в легчайшем весе.