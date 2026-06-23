Популярный британский легковес Пэдди Пимблетт обвинил Джастина Гейджи в нарушении правил в их поединке за временный титул UFC в легком весе, проходившем в январе.

Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Я продержался пять раундов с Гейджи, и до самого конца не сбавлял темп. Я не сдавался. Я продолжал наступать, пытаясь закончить бой. И, думаю, я выиграл в третьем и пятом раундах, но он победил со счетом 3-2.

Если бы в том бою не произошло столько всего — тычков в глаза, ударов ниже пояса и имитации ударов ниже пояса, это был бы совсем другой бой. Теперь нам нужно двигаться дальше. Нет смысла горевать о пролитом молоке»

Гейджи победил Пимблетта единогласным решением судей. Впереди Пэдди предстоит провести бой против Бенуа Сен-Дени на UFC 329.