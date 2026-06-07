Президент UFC Дана Уайт развеял слухи насчет отмены турнира в Белом доме ввиду погодных условий, заявив в соцсетях, что ни дождь, ни снег не помешают проведению ивента.

Дана Уайт globallookpress.com

«Если вдруг пойдет дождь, или даже снег, мы все равно продолжим турнир. Молния — это единственное, что может помешать и навредить. При таком раскладе нам придется ее переждать, а потом мы продолжим турнир»

Исторический ивент UFC в Белом доме состоится 14 июня на лужайке перед резиденцией президента. Турнир посвящен 250-летию независимости Соединенных Штатов Америки.

На мероприятии будут присутствовать около 5000 болельщиков. Также рядом с территорией Белого дома, в парке, размещены большие экраны для трансляции, возле которых ожидается еще около 80 тысяч зрителей.