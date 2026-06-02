Бразильский боец ММА Пауло Коста хочет подраться с Шоном Стриклендом за титул UFC в среднем весе, бросив американцу вызов на ответный поединок.

Пауло Коста

«Хотел бы я провести матч-реванш со Стриклендом?  Да!  Первый бой не был удачным ни для одного из нас.  Моя стратегия оказалась в корне неверной.  Технически и физически я был очень хорошо подготовлен, но тактически не был готов должным образом.

Я все время отступал.  Думаю, мне стоило устроить более ожесточенную схватку, больше оставаться в центре октагона, наносить удары руками, ногами и проводить тейкдауны, сделать бой более грязным.  Я бы хотел провести реванш.  Думаю, в этом есть смысл»

Первый поединок Стрикленда и Косты состоялся в июне 2024 года.  Тогда Шон победил раздельным решением судей.