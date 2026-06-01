Чеченский боец Ислам Дулатов вернется в UFC 25 июля на турнире в Абу-Даби. Его соперником станет Веллингтон Турман. Поединок пройдет в формате трех раундов в полусреднем весе.
Ислам дебютировал в организации в июле прошлого года. Тогда он нокаутировал уже в первом раунде представителя США Адама Фугитта.
Всего в активе Дулатова 14 выигранных поединков в смешанных единоборствах при единственном поражении в профессиональной карьере.
Турман провел в ММА 26 боев. В активе Веллингтона 18 побед и 8 поражений. К данному противостоянию американец подошел после трехлетней паузы. При этом 3 предыдущих своих поединка в UFC Турман проиграл.