Чеченский боец Ислам Дулатов вернется в UFC 25 июля на турнире в Абу-Даби.  Его соперником станет Веллингтон Турман.  Поединок пройдет в формате трех раундов в полусреднем весе.

Ислам Дулатов (справа) globallookpress.com

Ислам дебютировал в организации в июле прошлого года.  Тогда он нокаутировал уже в первом раунде представителя США Адама Фугитта.

Всего в активе Дулатова 14 выигранных поединков в смешанных единоборствах при единственном поражении в профессиональной карьере.

Турман провел в ММА 26 боев.  В активе Веллингтона 18 побед и 8 поражений.  К данному противостоянию американец подошел после трехлетней паузы.  При этом 3 предыдущих своих поединка в UFC Турман проиграл.