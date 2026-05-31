Легендарный боец смешанных единоборств Джон Джонс рассказал, что мешает ему выступить в борцовской лиге RAF.

Джон Джонс globallookpress.com

«Ребята, я хочу сказать, что был бы очень рад вернуться в борцовское сообщество. Я бы с удовольствием поборолся и выступил бы на RAF, если бы не контрактные обязательства с UFC»

Джонс ранее объявил о завершении карьеры в ММА, после чего передумал и решил вернуться. На данный момент он действующий боец UFC, и по текущему контракту Джон не может принимать участие в других организациях.

В последний раз «Баунс» выступал в конце 2024 года. Тогда он победил техническим нокаутом Стипе Миочича, защитив титул в тяжелом весе UFC.