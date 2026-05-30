Пятый номер рейтинга легчайшего веса UFC Сонг Ядонг — единственный представитель Китая, кому удалось победить на домашнем турнире в Макао 30 мая.

В главном событии вечера он задушил во втором раунде бывшего чемпиона наилегчайшей категории Дейвисона Фигередо. В итоге Ядонг закрыл предыдущее поражение по очкам от Шона О’Мэлли.

Всего на турнире в Макао приняли участие 7 представителей Китая. Пятеро из них, включая Чжана Миньяна, выступавшего в со-главном событии вечера, уступили в своих поединках.

Су Мудаэрджи нарушил правила в противостоянии с Алексом Перезом, вследствие чего их бой был признан несостоявшимся.