Спортивный промоутер Эдди Хирн предложил Дане Уайту освободить Тома Аспиналла от контракта с UFC.

«Я бы хотел, чтобы Дана Уайт освободил Тома Аспиналла от контракта с UFC, и я гарантирую Дане Уайту в письменном виде, что заплачу Тому минимум в пять раз больше, чем он платит ему.

И я считаю, что человек из рабочего класса, который трудится не покладая рук явно заслуживает каждого пенни, учитывая, через что ему приходится проходить.

Ситуация с Томом такова, что он связан контрактом с UFC, но, к несчастью для него, он подписал контракт с одной из самых низкооплачиваемых компаний в коммерческом мире спорта», — отметил Хирн.