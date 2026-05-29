Спортивный эксперт Чейл Соннен высказался о ситуации в среднем весе, где после поражения Хамзата Чимаева от Шона Стрикленда на UFC 328 образовалась неопределенность со следующим претендентом на пояс.

«Имавов по праву должен был стать следующим претендентом на титул. Он и был следующим. Считаю, что так и должно быть. Но Имавов не требовал этого. Он не сказал ни слова. Тем временем, Стрикленд уже заявил: да, я проведу реванш с Чимаевым. Получается, Нассурдин открывает дорогу Чимаеву для ответного боя с Шоном»

Имавов идет на серии из пяти побед. В последнем поединке он одолел Кайо Борральо единогласным решением судей. Сейчас Нассурдин занимает третью строчку в рейтинге средневесов UFC.