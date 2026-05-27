Непобежденный грузинский боец Илия Топурия выдвинул предположение, почему он еще не подрался с чемпионом полусреднего веса UFC Исламом Махачевым.

«Я искренне верю, что UFC не хочет, чтобы наш бой состоялся. У меня нет ненависти к Исламу Махачеву. У меня нет к нему личной неприязни. Он многого добился в спорте, он двукратный чемпион UFC, как и я.

Если мы с Исламом встретимся в октагоне, это будет один из величайших боев в истории лиги. Если этого боя не случится, я все равно буду счастлив. Но целенаправленно мне не нужен поединок с Махачевым, чтобы гордиться собой»

Топурия — действующий чемпион UFC в легком весе. 14 июня на турнире в Белом доме Илия проведет первую защиту титула против Джастина Гейджи.