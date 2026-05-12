Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад не согласен с решением судей в бою Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда, о чем заявил в своих соцсетях.

Белал Мухаммад (справа) globallookpress.com

«Все ожидали, что Хамзат просто переедет Стрикленда в борьбе. Но поединок вышел очень близким и конкурентным. Большую часть встречи они дрались в стойке. Думаю, судьи переоценили ситуацию. Считаю, что Стрикленд проиграл Чимаеву»

Бой Стрикленда и Чимаева на UFC 328 продлился все 5 раундов. Один судья показал цифры 48:47 в пользу Хамзата. Двое других остались на стороне американца.

Таким образом, Стрикленд выиграл раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Для Чимаева это первое поражение в профессиональной карьере.