Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад не согласен с решением судей в бою Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда, о чем заявил в своих соцсетях.

globallookpress.com

«Все ожидали, что Хамзат просто переедет Стрикленда в борьбе.  Но поединок вышел очень близким и конкурентным.  Большую часть встречи они дрались в стойке.  Думаю, судьи переоценили ситуацию.  Считаю, что Стрикленд проиграл Чимаеву»

Бой Стрикленда и Чимаева на UFC 328 продлился все 5 раундов.  Один судья показал цифры 48:47 в пользу Хамзата.  Двое других остались на стороне американца.

Таким образом, Стрикленд выиграл раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.  Для Чимаева это первое поражение в профессиональной карьере.