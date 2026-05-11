Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что Даниэль Дюбуа может провести первую защиту титула WBO в тяжелом весе против Мозеса Итаумы.

Мозес Итаума (слева) globallookpress.com

«В контракте есть пункт о реванше с Уордли, так что посмотрим. Вполне возможно, что следующим соперником Дюбуа будет Итаума, но вариантов много. Сейчас в тяжелом весе немало хороших бойцов, и мы организуем для них поединки»

Даниэль Дюбуа завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, нокаутировав Фабио Уордли в 11-м раунде в Манчестере в минувшие выходные. До этого «Динамит» потерпел досрочное поражение от Александра Усика.

Итаума в последний раз дрался в апреле. 21-летний британец финишировал Джермейна Франклина в пятом раунде. Всего в активе Мозеса 14 побед без единого поражения, 12 из которых нокаутом.