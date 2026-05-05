Роберт Уиттакер поделился, какие проблемы могут возникнуть у Хамзата Чимаева в бою с Шоном Стриклендом на UFC 328 и дал совет «Борзу», как одержать победу над американцем.
«Джебы Шона станут для Чимаева раздражающим препятствием, которое он будет пытаться преодолеть. Кроме того, Стрикленд высоко поднимает колено, чтобы заблокировать тейкдаун, и одновременно наносит удар.
Это поднятое колено может помешать Чимаеву свободно атаковать. Если Чимаев не рассчитает время, то получит удар коленом, и неважно, кто это будет. Вот над чем ему стоит задуматься.
Не думаю, что дело в борцовской защите Стрикленда или его джиу-джитсу. Чимаев уже давно закрепился в своей формуле борьбы, которая работала на него с самого начала», — добавил экс-чемпион UFC в среднем весе.