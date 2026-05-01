Экс-чемпион полусреднего веса UFC Камару Усман может провести свой следующий поединок в среднем дивизионе против Дрикуса Дю Плесси.

Бой в разработке на одном из турниров в июле. Ранее Усман рассчитывал подраться с Исламом Махачевым за пояс в категории до 77 кг, однако его кандидатура в качестве претендента не рассматривается.

В связи с этим «Нигерийский кошмар» готов попробовать свои силы в среднем дивизионе. В последнем поединке Камару одолел единогласным решением судей Хоакина Бакли.

Дю Плесси в августе прошлого года аналогичным образом уступил Хамзату Чимаеву и лишился титула в среднем весе. Дрикус также отказался драться в апреле против Брендана Аллена.