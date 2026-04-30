Дважды бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль назвал пятерку бойцов, которые наиболее достойны титула BMF.

«Номер один — это Илия Топурия. Алекс Перейра на втором месте, потому что этот парень дерется всегда и везде. В Японии, в Корее, в Таиланде — не имеет значения.

На третьем месте у меня Хамзат Чимаев. Я считаю, что Чимаев мировая звезда. Четвертым местом я вас удивлю. Но я думаю, что после следующего боя Шон Стрикленд станет одним из самых известных бойцов.

Его будут любить и ненавидеть. Он точно в этом топе. Замыкающим эту пятерку я бы выбрал Чарльза Оливейру. Он уже знаменит, его знает весь мир», — добавил экс-обладатель титула BMF.