Дважды бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль назвал пятерку бойцов, которые наиболее достойны титула BMF.

«Номер один — это Илия Топурия.  Алекс Перейра на втором месте, потому что этот парень дерется всегда и везде.  В Японии, в Корее, в Таиланде — не имеет значения.

На третьем месте у меня Хамзат Чимаев.  Я считаю, что Чимаев мировая звезда.  Четвертым местом я вас удивлю.  Но я думаю, что после следующего боя Шон Стрикленд станет одним из самых известных бойцов.

Его будут любить и ненавидеть.  Он точно в этом топе.  Замыкающим эту пятерку я бы выбрал Чарльза Оливейру.  Он уже знаменит, его знает весь мир», — добавил экс-обладатель титула BMF.