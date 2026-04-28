Легендарный американский боец ММА Ронда Роузи оценила перспективы лиги MVP в битве за позицию лидирующего промоушена с UFC.

«Этот вид спорта находится на перепутье. Я вижу это прямо сейчас на примере MVP. Если грядущее мероприятие будет иметь огромный успех, у нас появится шанс занять большую долю рынка.

UFC, на мой взгляд, забыл, что бойцы — это звезды, а персонажи — это те, на кого люди обращают внимание. Я считаю, что у MVP есть прекрасная возможность показать то, чего фанатам не хватает в ММА, и создать топовые бои с участием тех персонажей, которые нравятся людям.

Думаю, это только начало, и я надеюсь, что нас ждет огромный успех. Надеюсь, в будущем мы с MVP станем партнерами», — отметила экс-чемпионка UFC в женском легчайшем весе.