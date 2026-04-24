Спортивный промоутер Эдди Хирн рассказал, почему Энтони Джошуа еще не подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри.

«У нас скоро на руках будет контракт, но мы его еще не подписали. Мы согласовываем последние детали о возвращении Джошуа на ринг в июле. После этого мы уже обсудим противостояние с Тайсоном Фьюри. Как только мы подпишем соглашение, все организационные вопросы будут на Турки Аль аш-Шейхе»

По предварительным данным, боксерский поединок двух бывших чемпионов мира по боксу в тяжелом весе между Джошуа и Фьюри состоится в ноябре. Перед этим Энтони проведет еще один подготовительный бой в июле.

В последний раз он выступал в ноябре прошлого года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом над Джейком Полом в рамках выставочного противостояния.