Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия оценил шансы Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя в очном противостоянии.

Илия Топурия globallookpress.com

«Никогда не угадаешь, как все сложится. Я думал, что Макс победит Чарльза, но он проиграл с разгромным счетом. Так что я не знаю, как так вышло. И в случае с Конором никогда не знаешь, чего ожидать.

Иногда он выходит на бой и делает вид, что все легко. Иногда он проигрывает Нейту Диасу. Когда ты проигрываешь Нейту Диасу, очень сложно делать прогнозы в отношении такого бойца»

По слухам, Макгрегор проведет ответный поединок против Макса Холлоуэя в июле на Международной бойцовской неделе. В их первом противостоянии в августе 2013 года ирландец выиграл по очкам.