Боец полусреднего веса UFC Рамиз Брахимай в необычном стиле бросил вызов трижды бывшему претенденту на титул в их категории Колби Ковингтону.

«Мы оба потерпели поражения в наших последних поединках, мы оба с Ковингтоном отстойные бойцы. Колби, давай подеремся и посмотрим, кто из нас худший»

Брахимай в последнем бою проиграл по очкам Пунахеле Сориано, тем самым прервав серию из трех побед подряд. Ковингтон не появлялся в октагоне с декабря 2024 года после поражения от Хоакина Бакли техническим нокаутом.

До этого «Хаос» уступил единогласным решением судей в титульном противостоянии Леону Эдвардсу. На днях Колби покинул топ-15 полусредневесов на фоне двух поражений кряду и редких выступлений.