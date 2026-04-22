Боец UFC Майкл Кьеза рассказал, при каком условии Алекса Перейру можно будет считать величайшим спортсменом в истории смешанных единоборств.

«Если Алекс Перейра победит Сирила Гана, то, без сомнения, станет номером один.  Если кто-то может завоевать три пояса UFC в трех разных весовых категориях, то он точно претендует на звание величайшего бойца всех времен.  Речь не о десятилетии, а о вечности.  Ему осталась всего одна победа, чтобы возглавить престижный и весьма противоречивый список»

Бой Перейры и Гана пройдет 14 июня на турнире UFC в Белом доме.  На кону будет стоять временный титул в тяжелом весе.  Напомним, что ранее Алекс брал пояса в среднем и полутяжелом дивизионах.