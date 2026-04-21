По информации от Даны Уайта, UFC не планирует устраивать дебютный бой олимпийского чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивсона с рейтинговым тяжеловесом.

«Не знаю, будем ли мы искать кого-то из топ-15 для Гейбла в дебютном бою. Я вам постоянно говорю: в UFC все нервничают. Мне все равно, как, где и что вы делали в других организациях. Когда ты переходишь сюда, это совсем другой уровень. Наши матчмейкеры лучшие в своем деле. Мы разберемся с этой ситуацией и подберем Стивсону подходящий бой. Мы оценим его уровень и то, на что, по нашему мнению, он способен»

Гейбл Стивсон, тренирующийся под руководством Джона Джонса, подписал контракт с UFC. Американец ранее выиграл все 3 боя в ММА досрочно. Его дебют запланирован в июле на UFC 329.