Первый номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян рассказал о целях своего друга Хамзата Чимаева в его профессиональной карьере.

Хамзат Чимаев против Роберта Уиттакера

«Хамзату нужны 3 пояса UFC.  Ты берешь три пояса, а потом мы переходим к боксу.  Джейк Пол, Логан Пол — неважно, кто первый с ним подерется.  После этого боя мы достанем Флойда Мейвезера»

Чимаев является чемпионом UFC в среднем весе.  «Борз» завоевал титул в августе прошлого года, одолев единогласным решением судей Дрикуса Дю Плесси и отобрав у него пояс.

Всего в активе Хамзата 15 выигранных поединков и ни единого поражения в ММА.  На турнире UFC 328 Чимаев проведет первую защиту чемпионского пояса против Шона Стрикленда.