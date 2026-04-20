Первый номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян рассказал о целях своего друга Хамзата Чимаева в его профессиональной карьере.

«Хамзату нужны 3 пояса UFC. Ты берешь три пояса, а потом мы переходим к боксу. Джейк Пол, Логан Пол — неважно, кто первый с ним подерется. После этого боя мы достанем Флойда Мейвезера»

Чимаев является чемпионом UFC в среднем весе. «Борз» завоевал титул в августе прошлого года, одолев единогласным решением судей Дрикуса Дю Плесси и отобрав у него пояс.

Всего в активе Хамзата 15 выигранных поединков и ни единого поражения в ММА. На турнире UFC 328 Чимаев проведет первую защиту чемпионского пояса против Шона Стрикленда.