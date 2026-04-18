Глава UFC Дана Уайт сообщил, что его новая боксерская лига Zuffa Boxing продлила контракт с восходящей звездой из Великобритании Конором Бенном на 2,5 года.

«Сначала мы подписали контракт с Конором Бенном на один бой, а теперь заключили контракт на 2,5 года и 5 боев, чтобы он остался в Zuffa Boxing»

Сам Бенн прокомментировал анонс Уайта следующим образом: «Мы постараемся завоевать титул чемпиона мира по версии WBC. Я обязан провести бой за этот титул, я упорно трудился, чтобы его получить.

Но, в конце концов, у меня есть выбор. Многие боксеры вызывают меня на бой, так что посмотрим, что будет. Но если публика хочет титульный бой — она его получит»

Одним из наиболее вероятных соперников Конора считается чемпион мира WBC в полусреднем весе Райан Гарсия. Их поединок возможен в июле или августе.