Шестой номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC Кертис Блэйдс не согласен с судейским решением в поединке против Джоша Хокита.

«Мне казалось, что я выиграл первый раунд. Да, Хокит потряс меня, нанес урон, но в конце раунда я тоже потряс его и провел тейкдаун. Во втором раунде он был в центре внимания. Он выиграл во многих разменах.

Я отдам Джошу второй раунд. Третий раунд тоже за мной. Мне кажется, я провел больше атак, особенно в клинче. Мне кажется, судьи не засчитали клинч. Но я выиграл все клинчи. Все до единого.

Что касается ударов ногами, я нанес несколько, а он ни одного, и я пытался бороться. Думаю, я выиграл в первом и третьем раундах, но, опять же, мне нужно пересмотреть запись, и тогда я смогу сказать точнее»

Бой Хокита и Блэйдса состоялся на UFC 327 в тяжелом весе. Кертис потерпел поражение единогласным решением судей.