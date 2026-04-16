Шестой номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC Кертис Блэйдс не согласен с судейским решением в поединке против Джоша Хокита.

Джош Хокит

«Мне казалось, что я выиграл первый раунд.  Да, Хокит потряс меня, нанес урон, но в конце раунда я тоже потряс его и провел тейкдаун.  Во втором раунде он был в центре внимания.  Он выиграл во многих разменах.

Я отдам Джошу второй раунд.  Третий раунд тоже за мной.  Мне кажется, я провел больше атак, особенно в клинче.  Мне кажется, судьи не засчитали клинч.  Но я выиграл все клинчи.  Все до единого.

Что касается ударов ногами, я нанес несколько, а он ни одного, и я пытался бороться.  Думаю, я выиграл в первом и третьем раундах, но, опять же, мне нужно пересмотреть запись, и тогда я смогу сказать точнее»

Бой Хокита и Блэйдса состоялся на UFC 327 в тяжелом весе.  Кертис потерпел поражение единогласным решением судей.