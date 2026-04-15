Популярный британский боец ММА Пэдди Пимблетт объяснил, почему Матеуш Гамрот редко выступает в основных кардах турниров UFC.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«С кем вообще Гамрот дерется? Я поначалу даже не знал, что он выступал на турнире UFC 327. Никому до него нет дела. Знаете, что самое безумное? Он занимает восьмое место в рейтинге легкого веса и дерется в предварительном карде.

А его последним противником был Рибович, которого вообще нет в рейтинге. Это второй бой Гамрота из трех последних, в которых он дрался с соперником вне рейтинга, хотя сам входит в десятку лучших. И здесь все просто: до Матеуша никому нет до него дела, он никому не нужен»

В минувшие выходные Гамрот победил удушающим приемом во втором раунде Эстебана Рибовича на UFC 327. До этого поляк уступил Чарльзу Оливейре, а еще ранее одолел по очкам другого вне рейтингового соперника Людовита Кляйна.