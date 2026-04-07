Популярный американский блогер Джейк Пол с лицензией профессионального боксера назвал экс-бойца UFC Нейта Диаса самым слабым соперником в карьере.

«С этим парнем было легко работать. Самый слабый соперник из всех, с кем я дрался. Нейт Диас — самый слабый и худший панчер из всех предыдущих оппонентов. Да, он самый выносливый и выстоял, получив больше всего урона, но в этом виде спорта хвастаться ему нечем. Я хочу, чтобы Нейт продолжил заниматься смешанными единоборствами. Бой с Диасом по ММА — это один из главных пунктов моего списка»

Поединок по правилам бокса между Полом и Диасом состоялся в августе 2023 года. Тогда Джейк одержал победу единогласным решением судей.