Рэй Лонго, тренер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили, считает, что кард в Белом доме получился провальным.

«Не говорите мне, что кому-то есть дело до турнира в Белом доме. Вот так теперь UFC придумывает поединки. Тот же кард MPV совместно с Netflix интереснее. Главный бой с Джиной Карано и Рондой Роузи — это уже само по себе ценно.

Также там будут драться Нейт Диас, Майк Перри, Нганну. И неважно, будут ли бои хорошими или нет, они привлекут внимание, в этом я не сомневаюсь. Особенно сейчас, когда многие турниры UFC стали по именам куда хуже»

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. В главном событии вечера в бою за титул в легком весе встретятся Илия Топурия и Джастин Гейджи.

Также пройдет поединок за временный пояс в тяжелом дивизионе между Сирилом Ганом и Алексом Перейрой.