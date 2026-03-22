Топовый боец среднего веса UFC Брендан Аллен назвал экс-чемпиона их дивизиона Дрикуса Дю Плесси трусом из-за отказа от поединка с ним.

Брендан Аллен globallookpress.com

«Дрикус Дю Плесси просто струсил, но я здесь, чтобы сражаться со всеми. Я всегда готов пополнить свой банковский счет»

Изначально Аллен вел переговоры о поединке с Дю Плесси на апрель. Однако в последний момент южноафриканский боец отказался, и Брендан остался без соперника.

На данный момент Аллен идет шестым в рейтинге среднего веса UFC. Следующий бой американец проведет против Эдмена Шахбазяна, который не входит в топ-15.

Их встреча запланирована на турнире UFC Vegas 118 в июне. В предыдущем поединке Брендан победил техническим нокаутом Рейнье Де Риддера.