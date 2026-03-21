Спортивный менеджер Ал Сиеста поделился мнением о новой боксерской лиге главы UFC Даны Уайта под названием Zuffa Boxing.

Дана Уайт globallookpress.com

«Я не могу сказать, что полностью против того, что делают Дана Уайт и Турки Аль аш-Шейх.  Как бизнесмен, я понимаю их точку зрения.  Но как можно представить бокс без WBC, WBA, IBF, WBO?

Как боец, ты стремишься стать чемпионом и завоевать эти пояса.  А Zuffa пока ничего не сделала для того, чтобы завоевать доверие к своему поясу.  Они буквально находятся в состоянии зачатия в мире бокса.

Может быть, у Уайта и его окружения что-то получится.  Но я уже слышу, как некоторые вещи возвращаются в контекст геополитики.  Например, они не подписывают контракты с российскими бойцами.

И я не думаю, что это связано с политикой.  Дана быстро понял, что дагестанцы приходят и везде наводят свои порядки.  Он знает, как это непросто», — подытожил Сиеста.