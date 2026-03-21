Спортивный менеджер Ал Сиеста поделился мнением о новой боксерской лиге главы UFC Даны Уайта под названием Zuffa Boxing.

«Я не могу сказать, что полностью против того, что делают Дана Уайт и Турки Аль аш-Шейх. Как бизнесмен, я понимаю их точку зрения. Но как можно представить бокс без WBC, WBA, IBF, WBO?

Как боец, ты стремишься стать чемпионом и завоевать эти пояса. А Zuffa пока ничего не сделала для того, чтобы завоевать доверие к своему поясу. Они буквально находятся в состоянии зачатия в мире бокса.

Может быть, у Уайта и его окружения что-то получится. Но я уже слышу, как некоторые вещи возвращаются в контекст геополитики. Например, они не подписывают контракты с российскими бойцами.

И я не думаю, что это связано с политикой. Дана быстро понял, что дагестанцы приходят и везде наводят свои порядки. Он знает, как это непросто», — подытожил Сиеста.