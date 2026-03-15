Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высоко оценил шансы Шона Стрикленда в бою с Хамзатом Чимаевым.

«По Стрикленду очень сложно попасть. У него странный стиль: он как будто расслабляется, поднимает руки, чтобы защититься, и отклоняется в сторону, поэтому соперникам очень сложно попасть ему в лицо.

У Хамзата есть один прием, с помощью которого он мог бы доминировать над всеми, но когда он сосредоточен только на этом приеме, и он не срабатывает, то в других аспектах он выглядит плохо.

У Хамзата также хорошо получается наносить удары. Когда он дрался с Гилбертом Бернсом, он несколько раз его отправил в нокдаун. Теперь мы видим видео, на которых Чимаев дерется с полутяжеловесами и даже превосходит их.

Я думаю, дело в менталитете. Если он сможет перестроиться и стать свободным бойцом смешанных единоборств, а не думать только о борьбе, мы увидим весь его арсенал.

Но этот бой может стать тем самым, который все изменит, потому что мы знаем: если ты не сможешь повалить Стрикленда и он начнет доминировать, это будет проблема. И на мой взгляд, это очень интригующий бой»

Титульный поединок Шона Стрикленда и Хамзата Чимаева в среднем весе возглавит турнир UFC 329 10 мая.