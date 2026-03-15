Непобежденный боец ММА Хамзат Чимаев в соцсетях анонсировал переход своего друга и спарринг-партнера Абубакара Вагаева в UFC.

Напомним, что россиянин сейчас является чемпионом АСА в полусредней весовой категории. В последний раз он дрался в феврале прошлого года. Тогда Абубакар победил по очкам Альберта Туменова, отобрав у него титул.

На текущий момент Вагаев находится на серии из трех выигранных поединков кряду. Все эти встречи он выиграл единогласным решением судей. Уступал в последний раз россиянин в декабре 2022-го.

Тогда его нокаутировал Виталий Слипенко ударом локтем с разворота. Всего в активе Абубакара Вагаева 25 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах.