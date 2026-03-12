Первый номер рейтинга тяжеловесов WBC Агит Кабайел обвинил Александра Усика в уклонении от поединка с ним.

Агит Кабайел globallookpress.com

«Я бы не сказал, что такая легенда, как он, чего-то боится. Но почему-то он всегда избегает моего имени, когда говорит о соперниках. Может, он просто не хочет, чтобы его печень пострадала от моих ударов.

Кстати, мои промоутеры также спрашивали команду Гассиева, заинтересованы ли они в бое. Нет, не заинтересованы. Сейчас я занимаю второе место в мировом рейтинге, по версии BoxRec, но никто из первой пятерки не хочет со мной драться.

С моей точки зрения, из уважения к болельщикам и боксу, мы должны проводить, как можно более качественные бои и продолжать великое наследие этого вида спорта»

Кабайел в своей карьере не потерпел ни единого поражения, выиграв все предыдущие 27 поединков.