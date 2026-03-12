Его очередной соперник располагается на 12-м месте в рейтинге лучших полулегковесов UFC. Коста выиграл предыдущие 6 поединков кряду. В последнем из них бразилец нокаутировал Дэна Иге в первом раунде.

В предыдущем бою англичанин потерпел поражение единогласным решением судей от Джина Силвы . До этого аналогичным образом одолел Гигу Чикадзе .

Их битва станет главным событием вечера на турнире UFC Vegas 117 16 мая. Аллен подходит к данному противостоянию в статусе восьмого номера рейтинга полулегкого дивизиона.

Бои•Сегодня 14:30 И это все? Не таких боев фанаты UFC ждали на турнире в Белом доме

Бои•Вчера 13:49 Эммет сразится с Валльехосом, Оролбай против Кертиса. Анонс карда UFC Vegas 114

Бои•10/03/2026 14:05 У чемпиона BMF есть имя. Оливейра отомстил Холлоуэю и вернулся в титульную гонку

Бои•09/03/2026 14:00 Оливейра забрал пояс BMF у Холлоуэя, Борральо переиграл Де Риддера. Обзор карда UFC 326

Бои•06/03/2026 12:03 Джонс, Холлоуэй и еще 4 бойца, державшихся на вершине UFC более 10 лет

Главные темы сейчас

Бои•05/03/2026 11:17 Гильотина Оливейры, волевой триумф Борральо и еще 5 нестандартных ставок на UFC 326

Бои•04/03/2026 11:15 Реванш Холлоуэя и Оливейры, интригующий бой Де Риддера и Борральо. Анонс карда UFC 326

Бои•03/03/2026 12:48 Деградация WBC во всей красе: Усик ждал громкий вызов, а получил бой с кикбоксером

Бои•28/02/2026 12:56 Миллионные долги и финансовая яма. Мейвезер вернулся в бокс не от хорошей жизни

Бои•27/02/2026 13:16 Разоблачение Пимблетта, падение Эрнандеса — о самых громких провалах зимы в UFC

Выбор читателей

Футбол•Вчера 00:57 «Барселона» выбирает президента: что делать с колоссальным долгом?

Футбол•06/03/2026 01:33 Карседо уничтожен в первом же дерби: «Динамо» разорвало «Спартак» за шесть минут

Милан-2026•07/03/2026 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Футбол•08/03/2026 15:46 Новый Пирло для «МЮ»: почему Сандро Тонали — идеальная замена Каземиро

Футбол•10/03/2026 08:19 23 красных и военная полиция: как финал в Бразилии превратился в MMA

Самое интересное

Футбол•24/01/2026 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Футбол•23/01/2026 12:29 Ну и проваливай! Почему «Барса» не стала унижаться перед любимчиком Флика

Бои•23/01/2026 13:07 Из топ-боксеров в гангстеры. Как «Танк» и Гарсия разрушили свои звездные карьеры

Футбол•21/01/2026 20:33 Парадокс «временщика»: наука объясняет, почему смена тренера почти ничего не решает