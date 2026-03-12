Топовый британский боец полулегкого веса UFC Арнольд Аллен проведет очередной поединок против представителя Бразилии Мелкизаэля Косты.
Их битва станет главным событием вечера на турнире UFC Vegas 117 16 мая. Аллен подходит к данному противостоянию в статусе восьмого номера рейтинга полулегкого дивизиона.
В предыдущем бою англичанин потерпел поражение единогласным решением судей от Джина Силвы. До этого аналогичным образом одолел Гигу Чикадзе.
Его очередной соперник располагается на 12-м месте в рейтинге лучших полулегковесов UFC. Коста выиграл предыдущие 6 поединков кряду. В последнем из них бразилец нокаутировал Дэна Иге в первом раунде.