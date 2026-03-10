Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO Тим Цзю проведет очередной поединок против Дэниса Нурджа. Бой состоится 5 апреля в Австралии в рамках категории до 72,6 кг (средний дивизион).

Тим Цзю globallookpress.com

Цзю в последний раз дрался в декабре прошлого года. Тогда он одолел единогласным решением судей представителя США Энтони Веласкеса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Очередной соперник Нурдж, представляющий Албанию, ранее на профессиональном ринге еще никому не уступал. В его активе 20 побед кряду.

На счету Тима Цзю 26 выигранных поединков и 3 поражения на ринге. Австралиец уступил Бахраму Муртазалиеву и дважды Себастьяну Фундоре в титульных поединках.