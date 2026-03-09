Промоутер Калле Зауэрланд, который занимается организацией предстоящего боя между Дереком Чисорой и Деонтеем Уайлдером, заявил, что IBF следует вручить титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе победителю данного противостояния.

Деонтей Уайлдер globallookpress.com

«За время своего пребывания в статусе чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе Александр Усик ни разу не провел обязательную защиту титула.

Учитывая, что Чисора сейчас занимает первое место в рейтинге тяжеловесов, а Уайлдер второе, а также учитывая масштабность боя, было бы здорово, если бы они сразились за пояс»

Бой Уайлдера и Чисоры запланирован на 4 апреля в Лондоне. Оба подходят к очному противостоянию после побед в предыдущих встречах.

Уайлдер ранее был чемпионом WBC. Дерек также дрался за титул по данной версии, но досрочно проиграл Фьюри.