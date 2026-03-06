Обладатель титула UFC в тяжелом весе Том Аспиналл дал прогноз на реванш Чарльза Оливейры с Максом Холлоуэем на турнире UFC 326.

Чарльз Оливейра globallookpress.com

«Холлоуэй может победить только так, как он побеждает в большинстве своих боев: за счет давления, напора, невероятной физической формы и умения держаться на нужной дистанции.

Оба парня очень высокие для своего веса, но я думаю, что если Холлоуэй будет держаться на правильной дистанции, не будет промахиваться и не будет переступать границы, чего он и так почти не делает, то у него будет шанс победить по очкам или, может быть, нокаутировать соперника в конце боя.

Думаю, Оливейра справится. Хотя мы нечасто видим Макса на земле, я считаю, что он возьмет верх, повалит его и заставит сдаться», — считает Аспиналл.