Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему Макс Холлоуэй победит Чарльза Оливейру в реванше на UFC 326.

Генри Сехудо globallookpress.com

«Я думаю, что Макс победит. Он слишком хорош на фоне соперника, а Чарльз, как мне иногда кажется, совершает слишком много ошибок. Макс тактически более изобретателен.

Если Чарльз сможет вывести его из равновесия, думаю, он сможет повалить Холлоуэя. Его тейкдауны на самом деле недооценены. У него также отличный двойной удар ногой.

Это хороший бой, но это бой, который хотят увидеть фанаты. Если кто-то из них выйдет из боя невредимым, он вполне сможет сразиться в Белом доме.

Кто бы не хотел увидеть бой Макса Холлоуэя или Чарльза Оливейры в Белом доме? », — добавил Сехудо.