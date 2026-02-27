Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри объяснил, почему больше не раскручивает бой с Энтони Джошуа.

«Я не буду много говорить об Энтони Джошуа, потому что в его жизни сейчас много трагедий и он потерял близких друзей.  Поэтому я не буду затрагивать эту тему.  Если бы речь шла о других людях, я бы мог высказаться.  Но сейчас я не буду говорить о Джошуа.  Первое правило для меня: я никогда не пинаю человека, когда он на самом дне.  Я оставляю его в покое и хочу помочь ему подняться.  Мне неинтересно выяснять отношения с тем, кто сейчас в плохой форме.  Я сам много раз был в плохой форме, и это не самое приятное состояние»

В конце прошлого года во время отпуска Джошуа попал в ДТП.  В результате аварии погибли друзья боксера.  Сам британец отделался ушибами и ссадинами.  Впоследствии появились слухи, что Энтони завершил карьеру, но официального заявления не было.