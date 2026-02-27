Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри объяснил, почему больше не раскручивает бой с Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Я не буду много говорить об Энтони Джошуа, потому что в его жизни сейчас много трагедий и он потерял близких друзей. Поэтому я не буду затрагивать эту тему. Если бы речь шла о других людях, я бы мог высказаться. Но сейчас я не буду говорить о Джошуа. Первое правило для меня: я никогда не пинаю человека, когда он на самом дне. Я оставляю его в покое и хочу помочь ему подняться. Мне неинтересно выяснять отношения с тем, кто сейчас в плохой форме. Я сам много раз был в плохой форме, и это не самое приятное состояние»

В конце прошлого года во время отпуска Джошуа попал в ДТП. В результате аварии погибли друзья боксера. Сам британец отделался ушибами и ссадинами. Впоследствии появились слухи, что Энтони завершил карьеру, но официального заявления не было.