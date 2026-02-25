Боец ирландской лиги Cage Warriors Андреас Биндер, ранее побеждавший в любительских соревнованиях Иэна Гэрри, не видит шансов у своего бывшего соперника в поединке против Ислама Махачева.

Ислам Махачев (справа) globallookpress.com

«Люди постоянно сравнивают меня с Иэном и напоминают, что победил его. Да, но это был любительский бой. Я никогда не буду болеть против ирландских бойцов.

Чем больше ирландских бойцов в UFC, тем лучше. Я бы никогда не стал недооценивать такого человека, потому что он все еще сражается за нашу страну. Он попал в UFC, и я надеюсь, что у него все получится.

Сейчас он уехал в Грузию, чтобы улучшить свои навыки в борьбе. Если он улучшит их, то может стать проблемой для любого.

Но я думаю, что Ислам Махачев слишком силен для него, он слишком крут на фоне всех остальных полусредневесов UFC», — добавил Биндер.